Стало відомо, з якими футболістами "Шахтар" розпочав підготовку до нового сезону.

У четвер, 14 липня, команда провела перші тренування на зборах у Нідерландах.

У перших заняттях взяли участь 27 футболістів:

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Тимур Пузанков

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Ігор Кірюханцев, Мар'ян Фаріна, Андрій Булеза, Петро Стасюк, Дмитро Капінус

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Олексій Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирило Сігєєв

Нападники: Андрій Тотовицький, Андрій Кулаков, Данило Сікан

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо, Педріньйо та Сіпріано.