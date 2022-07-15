Росію позбавили права проведення престижного турніру з фігурного катання.

Вперше з 1996 року в Росії не відбудеться Гран-прі з фігурного катання.

Московський етап відсутній у календарі на новий сезон, який опублікувала 14 липня Міжнародна спілка ковзанярів (ISU). Новим місцем проведення етапу 25-27 листопада стане фінський Еспоо.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.