Букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Фенербахче"

У середу, 20 липня, київське "Динамо" проведе перший матч у рамках другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче".

ZN.UA проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Фенербахче".

Аналітики не змогли визначити очевидного лідера. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" становить 2,65, а на "Фенербахче" - 2,55. Ніча оцінюється коефіцієнтом 3,50.

Перемога киян чи нічия оцінена коефіцієнтом 1,51, а турецької команди - 1,48.

Вихід "Динамо" до наступної стадії за підсумками двох матчів оцінено коефіцієнтом 2,20, а "Фенербахче" - 1,67.

Матч пройде на міському стадіоні імені Владислава Крола у польському місті Лодзь. Початок - о 21:00. Проводити єврокубки в Україні неможливо через воєнну агресію Росії.

Матч-відповідь відбудеться в Туреччині 27 липня.

Команди зустрічалися одна з одною чотири рази у рамках Ліги чемпіонів. Динамівці здобули дві перемоги, а ще двічі була зафіксована нічия.