Український талант "Дніпра-1" перейшов до англійського клубу

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" оголосив про перехід українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Футболіст підписав контракт на три роки з опцією продовження ще на сезон. Новачок уже пройшов медогляд і приєднався до команди.

Раніше журналіст Ігор Циганик повідомляв, що клуб АПЛ заплатить за Ярмолюка суму близько 1,5 мільйона євро та відсотки від подальшого продажу.

18-річний Єгор Ярмолюк є вихованцем "Дніпра-1" і з 2020 року виступав за основну команду клубу УПЛ - всього на його рахунку 21 матч та 1 гол.

У чемпіонаті Англії минулого сезону виступали троє українців - Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") та Віталій Міколенко ("Евертон"). Ярмоленко вже залишив АПЛ і перейшов до "Аль-Айну" Сергія Реброва з чемпіонату ОАЕ.