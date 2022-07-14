Український талант "Дніпра-1" перейшов до англійського клубу

Єгор Ярмолюк продовжить кар'єру у "Брентфорді".

Український талант
Ярмолюк уже приєднався до команди (фото – twitter.com/BrentfordFC)

Клуб англійської Прем'єр-ліги "Брентфорд" оголосив про перехід українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Футболіст підписав контракт на три роки з опцією продовження ще на сезон. Новачок уже пройшов медогляд і приєднався до команди.

?? Yehor Yarmoliuk is a Bee! #BrentfordFC pic.twitter.com/uc6ZMre2Kw

— Brentford FC (@BrentfordFC) July 14, 2022

Раніше журналіст Ігор Циганик повідомляв, що клуб АПЛ заплатить за Ярмолюка суму близько 1,5 мільйона євро та відсотки від подальшого продажу.

18-річний Єгор Ярмолюк є вихованцем "Дніпра-1" і з 2020 року виступав за основну команду клубу УПЛ - всього на його рахунку 21 матч та 1 гол.

У чемпіонаті Англії минулого сезону виступали троє українців - Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті"), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем") та Віталій Міколенко ("Евертон"). Ярмоленко вже залишив АПЛ і перейшов до "Аль-Айну" Сергія Реброва з чемпіонату ОАЕ.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Син Бекхема забив красивий гол ударом зі штрафного у СШАСин Бекхема забив красивий гол ударом зі штрафного у США
"Ювентус" оголосив про підписання ексзірки "Манчестер Юнайтед""Ювентус" оголосив про підписання ексзірки "Манчестер Юнайтед"
Україна виборола 13 медалей у другий день змагань на Всесвітніх іграхУкраїна виборола 13 медалей у другий день змагань на Всесвітніх іграх
Джокович став семиразовим чемпіоном ВімблдонуДжокович став семиразовим чемпіоном Вімблдону
Екс-футболіст "Динамо" віддав своє життя, захищаючи Україну: подробиці трагедіїЕкс-футболіст "Динамо" віддав своє життя, захищаючи Україну: подробиці трагедії
Блок рекламы


Похожие новости
Ярмоленко перейшов до клубу Реброва з ОАЕЯрмоленко перейшов до клубу Реброва з ОАЕ
Відомий український тренер виступив проти проведення УПЛ під час війниВідомий український тренер виступив проти проведення УПЛ під час війни
Український стронгмен Новіков захистив титул чемпіона Strongman ClassicУкраїнський стронгмен Новіков захистив титул чемпіона Strongman Classic
Український футболіст виграв національний трофей у ПольщіУкраїнський футболіст виграв національний трофей у Польщі
Український баскетболіст жорстко висловився про бомбардування Харкова російськими окупантамиУкраїнський баскетболіст жорстко висловився про бомбардування Харкова російськими окупантами
Український борець загинув на війні проти російських окупантів під ДонецькомУкраїнський борець загинув на війні проти російських окупантів під Донецьком
Український каратист вирвався з окупації на Харківщині та виграв престижний турнірУкраїнський каратист вирвався з окупації на Харківщині та виграв престижний турнір
Український нападник став героєм єврокубкового матчуУкраїнський нападник став героєм єврокубкового матчу
Легіонер "Шахтаря" прибув до Лондона на медогляд перед переходом до клубу АПЛЛегіонер "Шахтаря" прибув до Лондона на медогляд перед переходом до клубу АПЛ
"Ласкаво просимо до Попасної": український чемпіон світу з кікбоксингу розповів, як воював проти окупантів"Ласкаво просимо до Попасної": український чемпіон світу з кікбоксингу розповів, як воював проти окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости