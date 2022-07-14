Англійський топ-клуб націлився на двох футболістів збірної України

"Арсенал" може підсилитися українськими гравцями.

Англійський топ-клуб націлився на двох футболістів збірної України
Матвієнко може залишити "Шахтар"
© ФК Шахтер

Лондонський "Арсенал" розглядає можливість підписання футболістів збірної України Миколи Матвієнка та Олександра Зінченка.

За інформацією Daily Mail, "каноніри" планували посилитися Лісандро Мартінесом з "Аякса", але трансфер зірвався, тож тепер клуб розглядає кандидатуру центрального захисника донецького "Шахтаря" Матвієнка.

Також лондонський клуб вважає пріоритетним питання підписання футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, повідомляє The Athletic.

За даними джерела, сторони вже почали обговорювати деталі потенційної угоди. Контракт Зінченка з "городянами" розрахований ще на два роки.


Данило Слесь, ZN.ua





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