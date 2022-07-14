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2022-07-14
Англійський топ-клуб націлився на двох футболістів збірної України
"Арсенал" може підсилитися українськими гравцями.
Матвієнко може залишити "Шахтар"© ФК Шахтер
Лондонський "Арсенал" розглядає можливість підписання футболістів збірної України Миколи Матвієнка та Олександра Зінченка.
За інформацією
Також лондонський клуб вважає пріоритетним питання підписання футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, повідомляє
За даними джерела, сторони вже почали обговорювати деталі потенційної угоди. Контракт Зінченка з "городянами" розрахований ще на два роки.
Данило Слесь, ZN.ua