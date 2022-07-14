Англійський топ-клуб націлився на двох футболістів збірної України

Лондонський "Арсенал" розглядає можливість підписання футболістів збірної України Миколи Матвієнка та Олександра Зінченка.

За інформацією Daily Mail , "каноніри" планували посилитися Лісандро Мартінесом з "Аякса", але трансфер зірвався, тож тепер клуб розглядає кандидатуру центрального захисника донецького "Шахтаря" Матвієнка.

Також лондонський клуб вважає пріоритетним питання підписання футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка, повідомляє The Athletic .

За даними джерела, сторони вже почали обговорювати деталі потенційної угоди. Контракт Зінченка з "городянами" розрахований ще на два роки.