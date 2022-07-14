"Шахтар" призначив Йовичевича новим головним тренером

Донецький "Шахтар" призначив нового головного тренера, яким став колишній наставник "Дніпра-1" Ігор Йовичевич, про що повідомила прес-служба клубу.

Фахівець підписав контракт із клубом на два роки та стане 35-м головним тренером в історії "гірників". Він був представлений команді та розпочав роботу.

48-річний Йовичевич розпочав тренерську кар'єру в "Карпатах" у 2012-му році, після чого також працював у "Цельє" та загребському "Динамо", а "Дніпро-1" фахівець прийняв у 2020-му.

Як тренер хорват провів у чемпіонаті та Кубку України 92 матчі - 37 перемог, 18 нічиїх та 37 поразок з різницею м'ячів 135-120.

На посаді наставника "Шахтаря" Йовичевич змінив італійця Роберто Де Дзербі, з яким донеччани раніше розірвали контракт. Більшість легіонерів та тренерський штаб покинули клуб після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Новим наставником "Дніпра-1" при цьому буде Олександр Кучер із "Металіста".