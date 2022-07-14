Росію та Білорусь усунули від усіх міжнародних турнірів з важкої атлетики

Міжнародна федерація (IWF) та Європейська федерація (EWF) важкої атлетики усунули спортсменів із Росії та Білорусі від усіх міжнародних змагань під своєю егідою.

Про це повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт у Facebook.

Від змагань усунули всіх спортсменів, тренерів та суддів із країни-агресора та її партнера. Вони не зможуть виступати навіть під нейтральним прапором.

Також Росія позбавлена права провести юнацький чемпіонат Європи цього року. Винятком стало лише збереження росіянина на посаді віцепрезидента EWF.

"Дякую нашій федерації та міжнародним партнерам за підтримку. Продовжуємо тиснути до повної ізоляції росіян та білорусів від спорту вищих досягнень", - написав Гутцайт.