Бути тренером "Шахтаря" є абсолютним привілеєм - Йовічевіч

Тренер поділився емоціями після призначення.

Бути тренером
Йовічевіч прийшов у "Шахтар" з "Дніпра-1"
© ФК Шахтер

Новий головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевіч прокоментував своє призначення.

"Коли тебе запрошує такий гранд, це дуже приємно і це гарна ситуація для того, щоб прогресувати, грати на максимальній сцені, так би мовити, та представляти український футбол у Лізі чемпіонів. У такий непростий час, який наразі переживає Україна, коли українські солдати б’ються за всіх нас, за нашу свободу, що ми маємо зробити - презентувати на великій футбольній сцені, у Лізі чемпіонів, найкраще, що можемо. Тому ми пишаємось і щодня працюватимемо. Це той виклик, який рухає мене вперед.

Це абсолютний привілей - бути тренером "Шахтаря". Почитав зараз статистику: протягом останніх 14 років клуб 13 разів виступав у Лізі чемпіонів. Я не знаю жодного клубу, окрім "Барселони", "Реала" та ще, може, кількох, який мав би таку статистику. Тому кажу іще раз: величезний привілей - працювати саме тут", - цитує Йовічевіча прес-служба клубу.

Тренер також назвав імена помічників, які прийшли з ним до клубу:

"У мене в тренерському штабі двоє іспанців - це тренер воротарів Франциско Галан з "Атлетіко" (Мадрид) і Даніель Де Кастро, який є першим асистентом та фітнес-тренером. А також є троє українців, які вже працювали зі мною у "Дніпрі-1" - Юрій Беньо, Андрій Ханас і Микола Шамардін як аналітик. Це мої люди, які дуже лояльні до мене, ми вже знаємо один одного та розуміємо все, що слід робити”.

На посаді наставника "Шахтаря" Йовічевіч змінив італійця Роберто Де Дзербі, з яким донеччани раніше розірвали контракт. Більшість легіонерів та тренерський штаб покинули клуб після початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України.


Данило Слесь, ZN.ua





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