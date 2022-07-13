"Челсі" оголосив про трансфер зірки "Манчестер Сіті" та збірної Англії

Лондонський "Челсі" оголосив про трансфер футболіста "Манчестер Сіті" та збірної Англії Рахіма Стерлінга.

Атакуючий півзахисник підписав контракт на п'ять років - фінансові деталі угоди не уточнюються.

За інформацією журналіста Фабриціо Романо, сума трансферу становила 45 мільйонів фунтів. Ще 10 мільйонів прописано як бонуси за успішні виступи 27-річного гравця.

Рахім Стерлінг виступав за "Ман Сіті" з 2015 року, коли "городяни" купили гравця у "Ліверпуля" за 49 мільйонів фунтів. За манчестерський клуб гравець провів 337 матчів, забив 131 гол і віддав 94 асисти.

Разом із "Манчестер Сіті" Стерлінг став чотириразовим чемпіоном Англії, а також володарем низки інших національних трофеїв.