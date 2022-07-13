На благодійному вечорі Усика в Лондоні вдалося зібрати майже 100 тисяч фунтів
Український боксер спрямує гроші на підтримку України.
Український чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик зібрав велику суму на благодійному аукціоні.
Усик провів аукціон у Лондоні наприкінці червня. З усіх лотів вдалося зібрати майже 100 тисяч фунтів.
"Друзі українського народу зібрали 97273,70 фунтів на ексклюзивному вечорі збору коштів у City Social London.
Усі виручені кошти підуть до Usyk Foundation & With Ukraine. Боротьба на світлій стороні", - цитує
Нагадаємо, Олександр Усик повернувся до України і вступив у територіальну оборону після початку повномасштабного військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу залишив країну для підготовки до реваншу проти британця Ентоні Джошуа, який відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.