Ярмоленко перейшов до клубу Реброва з ОАЕ

Українець залишив Європу.

Ярмоленко перейшов до клубу Реброва з ОАЕ
Ярмоленко – гравець "Аль-Айна"
© УАФ

32-річний вінгер збірної України Андрій Ярмоленко став гравцем "Аль-Айну", повідомляє прес-служба клубу з ОАЕ.

З українцем підписано контракт до кінця сезону 2022/2023. Зазначимо, що головним тренером "Аль-Айну" є український фахівець Сергій Ребров.

Нагадаємо, після завершення сезону Андрій Ярмоленко залишив англійський "Вест Хем" у статусі вільного агента. Усього за команду він зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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