З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української Прем’єр-ліги - Григорій Козловський

Почесний президент футбольного клубу "Рух" (Львів) Григорій Козловський поділився думками щодо старту нового сезону.

Зокрема він відзначив символічність, що старт нового чемпіонату запланований на 23 серпня, і подякував захисникам України, інформує Апостроф.

"З великою радістю прочитав інформацію від міністра спорту Вадима Гутцайта про те, що старт нового чемпіонату запланований на 23 серпня. По-перше, ми маємо вже конкретику. По-друге, ця дата є дуже символічною, адже український футбол повернеться на стадіони у день народження українського прапора і напередодні Дня Незалежності. Таким чином наша футбольна спільнота та вся країна демонструє усім нашу стійкість та непохитність. Попри усі спроби росії знищити нас Україна була, є і буде. І все це завдяки героїзму наших воїнів, їхнім подвигам. Низький уклін кожному, бо завдяки їм ми продовжуємо будувати плани на майбутнє, в тому числі, відновлювати спортивне життя в Україні", - прокоментував він.

Також Григорій Козловський виразив згоду із рішенням проводити футбольний чемпіонат саме на території України.

"Так, це буде нелегкий сезон, але водночас і особливий. Наші футболісти гратимуть в Україні, і це єдине правильне рішення. Таким чином клуби продемонструють єдність з українським народом. На жаль, на стадіонах не буде вболівальників, тим не менше потрібно зробити усе можливе, аби українці мали змогу дивитися матчі по телебаченню чи інтернеті. Попереду в нас багато приємних клопотів. З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української Прем'єр-ліги", - зазначив почесний президент ФК "Рух".


Іван Троянов, Апостроф





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