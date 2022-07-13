"Шахтар" офіційно залишив ще один бразилець

Донеччани продовжують втрачати футболістів.

Сіпріано - гравець "Крузейро"
© ФК Шахтер

"Крузейро" оголосив про перехід захисника "Шахтаря" Маркіньоса Сіпріано, повідомляє прес-служба бразильського клубу.

Умови трансферу гравця не розголошуються, проте раніше повідомлялося, що 23-річний бразилець перейде у річну оренду до клубу з Белу-Орізонті.

"Шахтар" заплатив мільйон євро за перехід Сіпріано із "Сан-Паулу" влітку 2018 року. За першу команду "гірників" бразилець провів 26 матчів.

Минулого сезону Сіпріано виступав в оренді у "Сьйоні". Гравець провів 33 матчі у складі швейцарського клубу і зробив 2 асисти.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Україні було припинено, а футболісти клубів отримали від ФІФА можливість продовжити кар'єру в інших командах.

Через вторгнення Росії вже змінили команду або пішли в оренду футболісти "Шахтаря" Алан Патрік, Богдан В'юнік, Вітао, Тете, Вінісіус Тобіас, Майкон, Жуніор Мораєс, Фернандо, Нерес, Маркос Антоніо та Педріньйо.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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