Клуб УПЛ визначився з країною проведення матчів єврокубків

Луганський клуб гратиме за кордоном.

Клуб УПЛ визначився з країною проведення матчів єврокубків
Матчі пройдуть у Польщі
© ФК Зоря

"Зоря" назвала арену в Європі, на якій прийматиме суперників у рамках Ліги Конференцій.

Луганці проводитимуть номінально домашні поєдинки Ліги Конференцій на "Арені Люблін" у Польщі.

"Арена Люблін" - футбольний стадіон у Любліні, домашня арена футбольного клубу "Мотор" (Люблін). Арена вміщує 15 500 тисяч вболівальників.

"Зоря" за підсумками минулого незавершеного сезону УПЛ посіла четверте місце, що дозволило їй виступати в ЛК.

"Зоря" розпочне свій виступ у поточному розіграші Ліги Конференцій з третього кваліфікаційного раунду. Суперника поки що не визначено.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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