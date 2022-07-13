Клуб УПЛ визначився з країною проведення матчів єврокубків

"Зоря" назвала арену в Європі, на якій прийматиме суперників у рамках Ліги Конференцій.

Луганці проводитимуть номінально домашні поєдинки Ліги Конференцій на "Арені Люблін" у Польщі.

"Арена Люблін" - футбольний стадіон у Любліні, домашня арена футбольного клубу "Мотор" (Люблін). Арена вміщує 15 500 тисяч вболівальників.

"Зоря" за підсумками минулого незавершеного сезону УПЛ посіла четверте місце, що дозволило їй виступати в ЛК.

"Зоря" розпочне свій виступ у поточному розіграші Ліги Конференцій з третього кваліфікаційного раунду. Суперника поки що не визначено.