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2022-07-13
Клуб УПЛ визначився з країною проведення матчів єврокубків
Луганський клуб гратиме за кордоном.
Матчі пройдуть у Польщі© ФК Зоря
"Зоря" назвала арену в Європі, на якій прийматиме суперників у рамках Ліги Конференцій.
Луганці проводитимуть номінально домашні поєдинки Ліги Конференцій на "Арені Люблін" у Польщі.
"Арена Люблін" - футбольний стадіон у Любліні, домашня арена футбольного клубу "Мотор" (Люблін). Арена вміщує 15 500 тисяч вболівальників.
"Зоря" за підсумками минулого незавершеного сезону УПЛ посіла четверте місце, що дозволило їй виступати в ЛК.
"Зоря" розпочне свій виступ у поточному розіграші Ліги Конференцій з третього кваліфікаційного раунду. Суперника поки що не визначено.
Олексій Леонічев, ZN.ua