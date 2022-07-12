Україна здобула історичну медаль на Всесвітніх іграх-2022

Український спортсмен здобув унікальну нагороду.

Україна здобула історичну медаль на Всесвітніх іграх-2022
Колмаков став чемпіоном у паркурі
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У четвертий день змагання Всесвітніх ігор-2022 у США збірна України здобула історичну медаль.

Українець Богдан Колмаков став чемпіоном Світових ігор-2022 у паркурі. Спортсмен виграв історичне золото, адже дисципліна паркуру дебютувала у програмі Всесвітніх ігор.

Український спортсмен зумів випередити своїх суперників з Італії та Англії.

Загалом в активі України на Світових іграх-2022 вже 23 медалі (9 золотих, 6 срібних, 8 бронзових). Україна – третя у медальному заліку та третя за кількістю нагород, поступаючись лише Німеччині та Колумбії.

Нагадаємо, що всесвітні ігри є своєрідною Олімпіадою для неолімпійських видів спорту.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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