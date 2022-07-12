У Канаді футболіст не дав своєму партнеру забити гол, вибивши м'яч із лінії воріт.

Неймовірний фейл.

У Канаді футболіст не дав своєму партнеру забити гол, вибивши м'яч із лінії воріт.
Епізод стався в середині першого тайму
© скриншот видео Youtube

У матчі футбольної канадської Прем'єр-ліги між "Валором" з Вінніпега та "Уондерерсом" з Галіфакса стався дуже курйозний епізод.

На 18-й хвилині зустрічі вінгер "Валора" Вільям Акіо вибив м'яч з лінії воріт суперника, тим самим не давши відзначитися партнерові по команді Алессандро Ріггі, який вже був готовий забивати.

Відео курйозного епізоду можна переглянути з 2:11.

У підсумку "Валор" завдяки голу Моузеса Дайєра все ж таки вирвав перемогу в поєдинку з рахунком 1:0.

Зазначимо, що канадська Прем'єр-ліга є окремим турніром, а найпрестижнішою лігою на території Північної Америки є MLS.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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