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2022-07-12
У Канаді футболіст не дав своєму партнеру забити гол, вибивши м'яч із лінії воріт.
Неймовірний фейл.
Епізод стався в середині першого тайму© скриншот видео Youtube
У матчі футбольної канадської Прем'єр-ліги між "Валором" з Вінніпега та "Уондерерсом" з Галіфакса стався дуже курйозний епізод.
На 18-й хвилині зустрічі вінгер "Валора" Вільям Акіо вибив м'яч з лінії воріт суперника, тим самим не давши відзначитися партнерові по команді Алессандро Ріггі, який вже був готовий забивати.
Відео курйозного епізоду можна переглянути з 2:11.
У підсумку "Валор" завдяки голу Моузеса Дайєра все ж таки вирвав перемогу в поєдинку з рахунком 1:0.
Зазначимо, що канадська Прем'єр-ліга є окремим турніром, а найпрестижнішою лігою на території Північної Америки є MLS.
Олексій Леонічев, ZN.ua