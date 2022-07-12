Відомий український тренер виступив проти проведення УПЛ під час війни

Відомий український футбольний тренер В'ячеслав Грозний виступив проти старту нового розіграшу УПЛ до закінчення війни.

"Чи я хочу, щоб був футбол? Звичайно, я скажу так! Але для мене на першому місці стоять гарантії безпеки. А хтось зараз може дати ці гарантії про збереження людських життів під час футбольного матчу – гравців, тренерів, арбітрів, журналістів? Ні.

Поки ми не проженемо цих проклятих рашистів зі своєї землі, кров проливатиметься щодня. Тим більше, що ворог знатиме, коли починаються поєдинки, в яких містах. Це ж офіційна інформація. Навіщо ризикувати життям? Я би змістив старт сезону хоча б на місяць", – сказав Грозний в інтерв'ю zbirna.com .

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.

Новий сезон української Прем'єр-ліги з футболу має розпочатися 23 серпня.