У МОК засумнівалися щодо участі Росії на Олімпіаді-2024 у Франції
Окупантів на Іграх не буде.
Колишній голова Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА), член МОК Крейг Ріді розповів про можливу участь російських та білоруських спортсменів на літній Олімпіаді-2024 у Парижі.
"Тепер, приблизно за два роки до початку Олімпійських ігор, виникла проблема – починається кваліфікаційний період, офіційно встановлений міжнародними федераціями та МОК. Виникає реальна проблема для федерацій, які діють за чіткою інструкцією, що не запрошуватимуть росіян та білорусів для участі у своїх заходах. Тому, на перший погляд, малоймовірно, що хтось із росіян та білорусів зможе пройти кваліфікацію", - наводить слова Ріді
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.
Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.
Церемонія відкриття Олімпіади у Парижі запланована на 24 липня 2024 року.