У МОК засумнівалися щодо участі Росії на Олімпіаді-2024 у Франції

Колишній голова Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА), член МОК Крейг Ріді розповів про можливу участь російських та білоруських спортсменів на літній Олімпіаді-2024 у Парижі.

"Тепер, приблизно за два роки до початку Олімпійських ігор, виникла проблема – починається кваліфікаційний період, офіційно встановлений міжнародними федераціями та МОК. Виникає реальна проблема для федерацій, які діють за чіткою інструкцією, що не запрошуватимуть росіян та білорусів для участі у своїх заходах. Тому, на перший погляд, малоймовірно, що хтось із росіян та білорусів зможе пройти кваліфікацію", - наводить слова Ріді The Guardian .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.

Церемонія відкриття Олімпіади у Парижі запланована на 24 липня 2024 року.