Стали відомі подробиці можливого повернення Ярмоленка до "Динамо"

Гравець може повернутися до київського клубу.

Стали відомі подробиці можливого повернення Ярмоленка до
Ярмоленко може мати цікавий контракт
© УАФ

Стали відомі подробиці можливого повернення Андрія Ярмоленка до "Динамо", про них повідомив відомий український коментатор Віктор Вацко.

"Ігор Суркіс запропонував Ярмоленку дуже цікаві умови контракту. Я не беру фінансову складову - вона теж на рівні. Наскільки я чув, Суркіс запропонував Ярмоленко безстроковий контракт. Скільки він відчуває в собі сили грати у футбол - стільки триватиме його контракт. Крім безстрокового контракту, Ярмоленко пропонують посаду у структурі клубу після завершення кар'єри.

Була в нього конкретика з МЛС. "Інтер Майамі" пропонував дуже хороші умови контракту. Тепер це вже не тема. Я так розумію, не тема і "Фулхем". Це питання вже закрите. Знаю, що ним цікавиться інший клуб АПЛ. Є інтерес з Чемпіоншипу. Але "Динамо" зараз найконкретніше і "Динамо" зараз дає найцікавішу пропозицію", - сказав Вацко.

Нагадаємо, після завершення сезону Андрій Ярмоленко залишив англійський "Вест Хем" у статусі вільного агента. Усього за команду він зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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