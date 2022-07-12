Стали відомі подробиці можливого повернення Ярмоленка до "Динамо"

Стали відомі подробиці можливого повернення Андрія Ярмоленка до "Динамо", про них повідомив відомий український коментатор Віктор Вацко.

"Ігор Суркіс запропонував Ярмоленку дуже цікаві умови контракту. Я не беру фінансову складову - вона теж на рівні. Наскільки я чув, Суркіс запропонував Ярмоленко безстроковий контракт. Скільки він відчуває в собі сили грати у футбол - стільки триватиме його контракт. Крім безстрокового контракту, Ярмоленко пропонують посаду у структурі клубу після завершення кар'єри.

Була в нього конкретика з МЛС. "Інтер Майамі" пропонував дуже хороші умови контракту. Тепер це вже не тема. Я так розумію, не тема і "Фулхем". Це питання вже закрите. Знаю, що ним цікавиться інший клуб АПЛ. Є інтерес з Чемпіоншипу. Але "Динамо" зараз найконкретніше і "Динамо" зараз дає найцікавішу пропозицію", - сказав Вацко.

Нагадаємо, після завершення сезону Андрій Ярмоленко залишив англійський "Вест Хем" у статусі вільного агента. Усього за команду він зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му.