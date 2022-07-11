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2022-07-11
Російські окупанти обстріляли футбольний та легкоатлетичний спорткомплекс у Бахмуті
Від російських військ знову постраждала спортивна інфраструктура, інформує
Спорткомплекс у Бахмуті до війни
Внаслідок обстрілу російськими військами Донецької області руйнування отримав футбольний та легкоатлетичний спорткомплекс "Металург" у Бахмуті.
Про це
Цей об'єкт служив місцем виступів та підготовки спортсменів із 1949 року. 2012-го було проведено реконструкцію, яка коштувала 119,4 мільйона гривень.
На "Металургу" проводилися змагання різних рівнів, включаючи міжнародний, з футболу та легкої атлетики. У манежі тренувалися представники олімпійської та паралімпійської збірних України з легкої атлетики.
Стадіон вміщує 4800 глядачів, а манеж розрахований на 800 уболівальників.
Данило Слесь, ZN.ua