Російські окупанти обстріляли футбольний та легкоатлетичний спорткомплекс у Бахмуті

Внаслідок обстрілу російськими військами Донецької області руйнування отримав футбольний та легкоатлетичний спорткомплекс "Металург" у Бахмуті.

Про це повідомила Нацполіція України.

Цей об'єкт служив місцем виступів та підготовки спортсменів із 1949 року. 2012-го було проведено реконструкцію, яка коштувала 119,4 мільйона гривень.

На "Металургу" проводилися змагання різних рівнів, включаючи міжнародний, з футболу та легкої атлетики. У манежі тренувалися представники олімпійської та паралімпійської збірних України з легкої атлетики.

Стадіон вміщує 4800 глядачів, а манеж розрахований на 800 уболівальників.