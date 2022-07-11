Ярмоленко близький до повернення в "Динамо" - ЗМІ
Капітан збірної України може повернутися до київського клубу, інформує
Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко може підписати контракт із київським "Динамо".
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За інформацією джерела, 32-річний футболіст вже обговорив можливий перехід із головним тренером Мірчею Луческу, який хоче бачити його у команді. Крім того, у гравця є також інші варіанти для продовження кар'єри.
Також про домовленість Ярмоленка із "Динамо"
Після завершення сезону Андрій Ярмоленко залишив англійський "Вест Хем" у статусі вільного агента. Усього за команду він зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів.
Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му.