Ярмоленко близький до повернення в "Динамо" - ЗМІ

Капітан збірної України може повернутися до київського клубу, інформує ZN.ua.

Ярмоленко близький до повернення в
Ярмоленко має статус вільного агента
© УАФ

Футболіст збірної України Андрій Ярмоленко може підписати контракт із київським "Динамо".

Про це повідомив журналіст Роман Бебех.

За інформацією джерела, 32-річний футболіст вже обговорив можливий перехід із головним тренером Мірчею Луческу, який хоче бачити його у команді. Крім того, у гравця є також інші варіанти для продовження кар'єри.

Також про домовленість Ярмоленка із "Динамо" повідомив турецький журналіст Ертан Сузгун.

Після завершення сезону Андрій Ярмоленко залишив англійський "Вест Хем" у статусі вільного агента. Усього за команду він зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів.

Ярмоленко виступав за "Динамо" з 2006-го по 2017-й рік, після чого перейшов до дортмундської "Борусії", у якої гравця викупив "Вест Хем" у 2018-му.


Данило Слесь, ZN.ua





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