Де Дзербі офіційно залишив посаду головного тренера "Шахтаря"

Італійський тренер покинув донецький клуб.

Де Дзербі офіційно залишив посаду головного тренера
Де Дзербі очолював "Шахтар" із минулого року
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" офіційно повідомив про припинення співпраці з головним тренером Роберто Де Дзербі.

Контракт було розірвано за взаємною згодою сторін.

Разом з Де Дзербі клуб залишив увесь його тренерський штаб - Давиде Поссанцині, Вінченцо Тереза, Маркаттільо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б'янкі, Паоло Б'янко.

Італійський фахівець отримав дозвіл шукати собі новий клуб після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Очікується, що новим наставником "Шахтаря" стане хорватський тренер "Дніпра-1" Ігор Йовичевич.

Роберто Де Дзербі очолив "гірників" влітку 2021 року, коли залишив "Сассуоло". Під його керівництвом "Шахтар" завоював Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.

Під керівництвом італійського тренера "Шахтар" провів 30 матчів, у яких здобув 20 перемог при 5 нічиїх та 5 поразках із загальним рахунком 64:26.


Данило Слесь, ZN.ua





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