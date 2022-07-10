Ексфутболіст збірної України залишив чемпіонат Росії та продовжить кар'єру в Німеччині

Український футболіст Іван Ордець перейшов із московського "Динамо" до "Бохуму", про що повідомила прес-служба німецького клубу.

30-річний футболіст скористався правилом ФІФА, яке дозволяє зупиняти контракти легіонерам у Росії.

Ордець підписав договір із "Бохумом" на один рік. Влітку наступного року контракт захисника з "Динамо" завершиться, тож він зможе не повертатися до Москви.

Іван Ордець перейшов до московського "Динамо" з донецького "Шахтаря" у 2019-му році і з того часу не викликався до збірної України.

Футболіст після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну залишився в "Динамо" і мовчав. Крім того, наприкінці травня Ордець відсвяткував із командою завершення сезону на вечірці у Москві.