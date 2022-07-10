Екс-футболіст "Динамо" віддав своє життя, захищаючи Україну: подробиці трагедії

Відомий український футболіст, колишній захисник київського "Динамо", полтавської "Ворскли" та харківського "Металіста", загинув в боях під Бахмутом.

Про трагедію повідомило видання "Динамоманія".

Колишній футболіст Сергій Баланчук, який воював у лавах ЗСУ, загинув внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Донецькій області.

Баланчук народився у Києві та був вихованцем "Динамо". Він навчався у футбольному класі школи №170 на Оболоні разом з Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком та Сергієм Федоровим.

Сергій виступав за головну, а також другу та третю команди "Динамо", київський ЦСКА, "Маккабі" з Хайфи, "Ворсклу" та "Металіст".

Після завершення кар'єри футболіста Сергій здобув юридичну освіту і вiдтодi працював за фахом. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 47-річний Баланчук перебував у лавах ЗСУ.

Раніше під Бахмутом також загинув гравець в американський футбол Ярослав Мохонько. Життя українського захисника обірвалося 26 червня.

У мирному житті він був гравцем Української Ліги американського футболу, екс-гравцем клубу Київські "Патріоти". Ярослав одним з перших потрапив на війну в березні 2014 року, а після 24 лютого 2022 року він знову добровільно відправився захищати Україну.