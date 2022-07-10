У Кривому Розі внаслідок обстрілу російськими окупантами загинула чемпіонка України зі спортивних танців

У Кривому Розі однією із жертв російського ракетного удару стала 20-річна спортсменка Дар'я Курдель, передає Tribuna.com .

9 липня з ранку війська РФ обстріляли мікрорайон Інгулець. Внаслідок цього на місці загинула 41-річна жінка, а Курдель та її батька госпіталізували з пораненнями. У результаті дівчину врятувати не вдалося.

Під час обстрілу Дар'я з батьком проводили тренування на спортивному майданчику.

Дар'я Курдель є чемпіонкою України зі спортивних танців та багаторазовою переможницею міжнародних змагань. Вона працювала тренером та організатором змагань.