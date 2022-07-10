Віце-президент Української федерації фігурного катання виступив на льодовому шоу в Росії

Олімпійський чемпіон Віктор Петренко відвідав Сочі.

Віце-президент Української федерації фігурного катання виступив на льодовому шоу в Росії
Петренко виступив у Росії
© Telegraf

Віце-президент Української федерації фігурного катання (УФФК) Віктор Петренко виступив на льодовому шоу, яке відбулося у російському Сочі.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Петренко став учасником шоу Тетяни Навкі, яка є дружиною речника президента РФ Владіміра Путіна Дмітрія Пєскова.

Колишній фігурист родом з Одеси з'явився на льоду під час вистави "Аленький цветочек". Варто зазначити, що у шоу брали участь російські фігуристки, яких усунули від міжнародних турнірів після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Джерело наголосило, що Віктор Петренко на момент початку війни перебував в Україні. До його обов'язків в УФФК входила координація міжнародної діяльності.

При цьому УФФК вже видалила з офіційного сайту фото Петренка із зазначенням його посади.


Данило Слесь, ZN.ua





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