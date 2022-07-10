Переможниця Вімблдону-2022 проігнорувала питання про війну в Україні

Чемпіонка жіночого одиночного розряду Вімблдону-2022 Олена Рибакіна на прес-конференції після переможного фіналу вирішила проігнорувати тему військового вторгнення Росії до України, передає Tribuna.com .

23-річна Рибакіна представляє на корті Казахстан, але при цьому тенісистка народилася у Москві.

Журналіст запитав про те, чи засуджує Рибакіна війну та дії Путіна, на що чемпіонка відповіла "Вибачте, я не почула". Представник ЗМІ повторив питання, але конкретики знову не почув:

"Вибачте, у мене не найкраща англійська. Я не зрозуміла другу частину питання. Зі свого боку, я можу сказати тільки те, що представляю Казахстан. Я не обирала, де мені народитися. Люди повірили в мене. Казахстан мене сильно підтримує. Навіть сьогодні я чула багато підтримки. Я бачила прапори. Тож я не знаю, як відповісти на ваше запитання".

Нагадаємо, у фіналі Рибакіна здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Онс Жабер із Тунісу з рахунком 3:6, 6:2, 6:2.