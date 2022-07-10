Озвучено нову цифру загиблих українських спортсменів на війні проти Росії

Україна продовжує боротьбу проти окупантів

Озвучено нову цифру загиблих українських спортсменів на війні проти Росії
Війна розпочалася 24 лютого
© НОК України

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт озвучив нову цифру загиблих українських спортсменів на війні проти Росії.

"Росіяни вбили 100 українських спортсменів та тренерів. Вони загинули на полі бою і від ворожих обстрілів. Чоловіки та жінки. Дорослі та діти. Усі вони - Герої, найкращі з найкращих наших людей. Четверо поранені. Ще 22 перебувають у полоні. Докладаємо всіх зусиль., щоб повернути їх додому живими.

Сьогодні понад 3 тисячі спортсменів зі зброєю захищають Україну та всю Європу. Ціною життя та здоров'я вони борються за мирне майбутнє всього континенту. На волонтерському фронті понад 1100 спортсменів та тренерів", написав Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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