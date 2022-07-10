"Динамо" обіграло швейцарський клуб у благодійному матчі

Кияни здобули мінімальну перемогу.

"Динамо" перемогло у Швейцарії
© ФК Динамо

У суботу, 9 липня, "Динамо" провело благодійний товариський матч на зборах у Швейцарії.

Команда Мірчі Луческу перемогла швейцарський "Люцерн" із рахунком 2:1. Голами у складі киян відзначилися Циганков та Вербич, а гра пройшла під гаслом "Match For Peace! Stop The War".

"Люцерн" - "Динамо" - 1:2

Голи: Еміні, 81 - Циганков, 16 (з пенальті), Вербич, 24

"Динамо": Бущан (Нещерет, 76), Кендзера (Караваєв, 72), Попов (Сирота, 76), Забарний (Боль, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 46), Сидорчук (Андрієвський, 80), Шапаренко (Шепелєв, 72), Буяльський (Гармаш, 80), Вербич (Ванат, 72), Циганков (Антюх, 80), Бесєдін

Зазначимо, що це був останній спаринг киян на першому зборі у Швейцарії. 12 липня клуб вирушить на матч із "Ліоном" у Франції.

Нагадаємо, динамівці ведуть підготовку до старту у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Кияни зустрінуться з турецьким "Фенербахче" 20 та 27 липня.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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