Казахстанська тенісистка вперше в історії виграла Вімблдон

Визначився переможець жіночої сітки найпрестижнішого турніру, інформує ZN.ua.

Казахстанська тенісистка вперше в історії виграла Вімблдон
Рибакіна перемогла у Лондоні
© wimbledon.com

Тенісистка з Казахстану Олена Рибакіна стала переможницею Вімблдону-2022.

У фінальному матчі Рибакіна здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Онс Жабер із Тунісу з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Зустріч тривала 1 годину 47 хвилин.

"Перед матчем я дуже нервувала. Під час матчу теж сильно переживала. Рада, що все закінчилося. Ніколи не відчувала подібного. Сьогодні мені довелося так багато бігати, що вже більше не потрібно займатися фітнесом", - сказала Рибакіна на корті.

Рибакіна стала першою спортсменкою в історії Казахстану, яка виграла турнір Великого шолома в одиночному розряді.

Завтра, 10 липня, у фіналі чоловічої сітки зустрінуться серб Новак Джокович та австралієць Нік Кірьос.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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