Українська каратистка виграла золото на Всесвітніх ігор

Українка перемогла у США.

Українська каратистка виграла золото на Всесвітніх ігор
Терлюга – чемпіонка Всесвітніх ігор
© XSport.ua

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виграла золото на Всесвітніх іграх у американському Бірмінгемі.

Українці не було рівних у ваговій категорії до 55 кг. Для неї це були дебютні Всесвітні ігри.

На груповому етапі суперницями українки були чемпіонка Світових ігор 2017 року Валерія Кумізакі (3:3) з Бразилії та олімпійська чемпіонка 2020 року Івет Горанова (3:0) з Болгарії.

У фіналі українка мінімально здолала чинну чемпіонку світу, єгиптянку Ахлам Юссеф (1:0).

Зазначимо, що Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2022 у Токіо.

Всесвітні ігри є своєрідною Олімпіадою для неолімпійських видів спорту.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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