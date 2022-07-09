Українська каратистка виграла золото на Всесвітніх ігор

Українська каратистка Анжеліка Терлюга виграла золото на Всесвітніх іграх у американському Бірмінгемі.

Українці не було рівних у ваговій категорії до 55 кг. Для неї це були дебютні Всесвітні ігри.

На груповому етапі суперницями українки були чемпіонка Світових ігор 2017 року Валерія Кумізакі (3:3) з Бразилії та олімпійська чемпіонка 2020 року Івет Горанова (3:0) з Болгарії.

У фіналі українка мінімально здолала чинну чемпіонку світу, єгиптянку Ахлам Юссеф (1:0).

Зазначимо, що Терлюга є срібною призеркою Олімпіади-2022 у Токіо.

Всесвітні ігри є своєрідною Олімпіадою для неолімпійських видів спорту.