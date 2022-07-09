Реванш проти Джошуа стане для Усика останнім зі своїм багаторічним промоутером

Українець намагатиметься захистити титули.

Реванш проти Джошуа стане для Усика останнім зі своїм багаторічним промоутером
Хірн - був багаторічним промоутером Усика
© Boxingscene

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) завершить співпрацю з Matchroom Boxing Едді Хірна.

"Це наш останній бій з Усиком у плані промоутерства, тому краще, щоб Джошуа зробив свою роботу", – сказав співпромоутер українця Хірн.

Зазначимо, що окрім Matchroom, українець працює із K2 Promotions Олександра Красюка.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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