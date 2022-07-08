Український каратист вирвався з окупації на Харківщині та виграв престижний турнір

Українець присвятив перемогу своєму рідному місту.

Український каратист вирвався з окупації на Харківщині та виграв престижний турнір
Рідне місто молодого каратиста знаходиться під окупацією РФ
© Фото из открытых источников

Український каратист Дмитро Чернов вирвався з окупації на Харківщині та виграв престижний турнір, повідомляє телеграм-канал "Харків-1654".

Українець переміг на молодіжному міжнародному турнірі "Karate U12&U21 CAP" у Хорватії.

Спортсмен три місяці перебував в окупованому Куп'янську Харківської області, але йому вдалося вибратися через Росію, а звідти до Європи.

Чернов зумів здобути перемогу без підготовки та тренувань, а свій тріумф присвятив рідному місту.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Українські війська продовжують контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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