Відомий французький футбольний клуб вирішив допомогти Харкову

Французи допомагають українцям.

Відомий французький футбольний клуб вирішив допомогти Харкову
Лілль – місто-побратим Харкова
© losc.fr

Французький "Лілль" повідомив про відправлення гуманітарного вантажу до України.

Представник французької Ліги 1 передав допомогу до Харківської області, повідомляється на офіційній сторінці клубу в Твіттері.

У пості зазначено, що зібраних речей та продуктів вистачить на 25 тисяч людей.

У зборі гуманітарної допомоги для України брали участь не лише футболісти та співробітники клубу, а також вболівальники "Лілля".

"Я впевнений, що після нашої перемоги французькі інвестори та підприємці матимуть можливість прийти до Харкова. Ми створимо максимально комфортні умови, щоб вони могли вести чесний та прозорий бізнес, зміцнюючи цим економіку і України, і Франції", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов..

"Лілль" - чотириразовий чемпіон Франції та шестиразовий володар Кубка Франції. Лілль є містом-побратимом Харкова.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Українські війська продовжують контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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