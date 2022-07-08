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2022-07-08
У Японії забили неймовірний гол ударом через себе
У матчі було забито космічний гол.
Гол забив бразилець© скриншот видео Youtube
У центральному матчі 20-го туру японської ліги між "Касімою Антлерс" та "Сересо Осака" забили неймовірний гол ударом через себе.
На 89-й хвилині 31-річний бразильський гравець господарів Евералдо знаходився спиною до воріт і наважився на удар через себе, а м'яч за неймовірною траєкторією залетів під дальню штангу.
Голкіпер на гостей не чекав такого удару від форварда і навіть не спробував зловити круглого.
Відео гола на 3:14.
Зазначимо, що цей гол дозволив "Касімі Антлерс" врятуватися від поразки, а сама зустріч завершилася нічиєю з рахунком 3:3.
Таким чином, цей гол може претендувати на Премію Пушкаша, яку ФІФА щорічно вручає автору найкрасивішого забитого гола у світі.
Олексій Леонічев, ZN.ua