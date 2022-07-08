У Японії забили неймовірний гол ударом через себе

У центральному матчі 20-го туру японської ліги між "Касімою Антлерс" та "Сересо Осака" забили неймовірний гол ударом через себе.

На 89-й хвилині 31-річний бразильський гравець господарів Евералдо знаходився спиною до воріт і наважився на удар через себе, а м'яч за неймовірною траєкторією залетів під дальню штангу.

Голкіпер на гостей не чекав такого удару від форварда і навіть не спробував зловити круглого.

Відео гола на 3:14.

Зазначимо, що цей гол дозволив "Касімі Антлерс" врятуватися від поразки, а сама зустріч завершилася нічиєю з рахунком 3:3.

Таким чином, цей гол може претендувати на Премію Пушкаша, яку ФІФА щорічно вручає автору найкрасивішого забитого гола у світі.