Стало відомо, коли Ломаченко готовий провести наступний бій

Боксер може провести бій у жовтні.

Стало відомо, коли Ломаченко готовий провести наступний бій
Ломаченко готовий до повернення
© Top Rank

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко оголосив, що готовий повернутися на ринг.

Українець попросив провести бій у жовтні у Тодда Дю Бефа з Top Rank. Про це заявив Майкл Бенсон із посиланням на Кевіна Йола.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Ломаченко з початком війни вступив до тероборони Білгород-Дністровського на Одещині.

Василь Ломаченко у своєму останньому поєдинку переміг Річарда Коммі у Нью-Йорку одноголосним рішенням суддів.

Під час війни Ломаченко мав варіант покинути Україну і провести бій за звання абсолютного чемпіона світу з австралійцем Джорджем Камбососом, проте українець відмовився і залишився в країні.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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