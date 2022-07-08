Український нападник став героєм єврокубкового матчу

Український нападник Олександр Філіппов став головним героєм матчу "Риги" у першому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

"Рига" в гостях зустрічалася з ірландським "Деррі Сіті" та здобула перемогу з рахунком 2:0.

В обох голах взяв участь український футболіст. На 41-й хвилині Філіппов відзначився результативною передачею на Габріела Рамоса, а потім забив гол сам на 68-й хвилині та встановив остаточний рахунок.

Варто зазначити, що у складі "Риги" у поєдинку взяли участь ще двоє українців - півзахисники Юрій Вакулко та Владлен Юрченко.

Поєдинок-відповідь пройде 14 липня в Латвії.

Нагадаємо, "Рига" орендувала Олександра Філіппова у бельгійського "Сент-Трюйдена" на початку лютого. Форвард був лідером чернігівської "Десни", а у 2020-му році перейшов у "Сент-Трюйден".