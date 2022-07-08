Один із найкращих тренерів світу отримав м'яч, яким ЗСУ грали у футбол під Херсоном

Наставник передав військовим інший м'яч.

Один із найкращих тренерів світу отримав м'яч, яким ЗСУ грали у футбол під Херсоном
Херсон перебуває під окупацією РФ
© ФК Шахтер

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола через футбольного агента Олега Смалійчука отримав м'яч, яким ЗСУ грали у футбол під Херсоном.

Після цього іспанець відправив захисникам України інший м'яч, на якому підписали всі гравці "Сіті".

"Олег, я отримав твій подарунок. Дякую тобі і твоїм хлопцям за відео, яке ви надіслали, воно глибоко зворушило мене. Я теж хочу відправити тобі м'яч. Сподіваюся, він до тебе дійде. Коли отримаєш його, прийшли мені ще одне відео.

Цей м'яч для тебе та твоїх друзів підписали усі гравці "Ман Сіті", які виграли останній чемпіонат Англії. Звичайно, я бажаю вам найкращого. Сподіваюся, ця війна незабаром закінчиться і ви повернетесь до нормального життя, до своїх близьких", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що за "Манчестер Сіті" виступає один із лідерів збірної України Олександр Зінченко.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
Українська бійчиня MMA пробилася до плейоф PFL, викинувши з боротьби росіянку: відеоУкраїнська бійчиня MMA пробилася до плейоф PFL, викинувши з боротьби росіянку: відео
"Нехай валять": олімпійський чемпіон Верняєв дав пораду шанувальникам "русского мира" у Донецьку"Нехай валять": олімпійський чемпіон Верняєв дав пораду шанувальникам "русского мира" у Донецьку
Українську футзалістку вигнали зі збірної через підтримку РосіїУкраїнську футзалістку вигнали зі збірної через підтримку Росії
Колишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому МелітополіКолишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому Мелітополі
"Динамо" мінімально обіграло "Сьйон" у товариському матчі"Динамо" мінімально обіграло "Сьйон" у товариському матчі
Блок рекламы


Похожие новости
Відомий французький футбольний клуб вирішив допомогти ХарковуВідомий французький футбольний клуб вирішив допомогти Харкову
Матч за Суперкубок України з футболу вперше в історії буде скасовано - ЗМІМатч за Суперкубок України з футболу вперше в історії буде скасовано - ЗМІ
Колишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому МелітополіКолишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому Мелітополі
"Ласкаво просимо до Попасної": український чемпіон світу з кікбоксингу розповів, як воював проти окупантів"Ласкаво просимо до Попасної": український чемпіон світу з кікбоксингу розповів, як воював проти окупантів
Іспанський топ-клуб зробив пропозицію щодо футболіста "Динамо" та збірної України - ЗМІІспанський топ-клуб зробив пропозицію щодо футболіста "Динамо" та збірної України - ЗМІ
"Російські спортсмени - нацисти": українська чемпіонка світу з самбо засудила допуск росіян до турнірів"Російські спортсмени - нацисти": українська чемпіонка світу з самбо засудила допуск росіян до турнірів
Названо регіони, в яких планується розпочати чемпіонат України з футболуНазвано регіони, в яких планується розпочати чемпіонат України з футболу
Зниклий на фронті футбольний журналіст підтвердив, що з ним усе гараздЗниклий на фронті футбольний журналіст підтвердив, що з ним усе гаразд
Російські окупанти пограбували будинок відомого футболіста "Динамо"Російські окупанти пограбували будинок відомого футболіста "Динамо"
Тимощук та ще один ексфутболіст збірної України зіграють у "матчі легенд" у РосіїТимощук та ще один ексфутболіст збірної України зіграють у "матчі легенд" у Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости