Один із найкращих тренерів світу отримав м'яч, яким ЗСУ грали у футбол під Херсоном

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола через футбольного агента Олега Смалійчука отримав м'яч, яким ЗСУ грали у футбол під Херсоном.

Після цього іспанець відправив захисникам України інший м'яч, на якому підписали всі гравці "Сіті".

"Олег, я отримав твій подарунок. Дякую тобі і твоїм хлопцям за відео, яке ви надіслали, воно глибоко зворушило мене. Я теж хочу відправити тобі м'яч. Сподіваюся, він до тебе дійде. Коли отримаєш його, прийшли мені ще одне відео.

Цей м'яч для тебе та твоїх друзів підписали усі гравці "Ман Сіті", які виграли останній чемпіонат Англії. Звичайно, я бажаю вам найкращого. Сподіваюся, ця війна незабаром закінчиться і ви повернетесь до нормального життя, до своїх близьких", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що за "Манчестер Сіті" виступає один із лідерів збірної України Олександр Зінченко.