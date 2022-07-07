Де Дзербі залишив посаду головного тренера "Шахтаря" - ЗМІ

Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розірвав контракт із клубом, про що повідомив журналіст Sky Sport Italia Джанлука Ді Марціо.

Фахівець очолив "гірників" влітку 2021 року, уклавши дворічну угоду. Під його керівництвом "Шахтар" завоював Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.

Раніше стало відомо, що на тлі війни італійський тренер має дозвіл від донецького клубу шукати собі нове місце роботи.

Футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани посіли перше місце у турнірній таблиці УПЛ.