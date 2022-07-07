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2022-07-07
Де Дзербі залишив посаду головного тренера "Шахтаря" - ЗМІ
Італійський фахівець не залишиться у донецькому клубі.
Де Дзербі очолював "Шахтар" з літа минулого року© ФК Шахтер
Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі розірвав контракт із клубом, про що
Фахівець очолив "гірників" влітку 2021 року, уклавши дворічну угоду. Під його керівництвом "Шахтар" завоював Суперкубок України та двічі кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів.
Раніше стало відомо, що на тлі війни італійський тренер має дозвіл від донецького клубу шукати собі нове місце роботи.
Футбольний сезон в Україні через повномасштабне вторгнення Росії було достроково завершено, а донеччани посіли перше місце у турнірній таблиці УПЛ.
Данило Слесь, ZN.ua