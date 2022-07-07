Колишній суперник Усика дав брудну пораду Джошуа для перемоги у реванші
Британець вирішив порадити своєму співвітчизнику брудні прийоми, інформує
Британський суперважковаговик Дерек Чісора поділився своїми очікуваннями від другого бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
"Йому треба сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами, і Ентоні повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування. Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися: бити його по ліктях, стегнах і скрізь. У такому разі він рухатиметься менше", - наводить слова Дерека
Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.
Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.
Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).
Зазначимо, що Чісора у жовтні 2020 року програв Усику одноголосним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.