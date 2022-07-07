Колишній суперник Усика дав брудну пораду Джошуа для перемоги у реванші

Британський суперважковаговик Дерек Чісора поділився своїми очікуваннями від другого бою між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Йому треба сильно бити Усика. Олександр завжди працює під різними кутами, і Ентоні повинен розібратися з цим, щоб зупинити його пересування. Є тільки один спосіб завадити такому хлопцеві рухатися: бити його по ліктях, стегнах і скрізь. У такому разі він рухатиметься менше", - наводить слова Дерека DAZN .

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).

Зазначимо, що Чісора у жовтні 2020 року програв Усику одноголосним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.