Колишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому Мелітополі

Місто окуповане з початку повномасштабного вторгнення РФ, інформує ZN.ua.

Колишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому Мелітополі
Хачеріді - уродженець Мелітополя
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Колишній футболіст збірної України Євген Хачеріді розповів про життя в окупованому Росією Мелітополі.

"Слава Богу, там нічого такого немає, беззаконня немає. Тільки людям ніде працювати, ціни піднялися. Нічого хорошого не буде, поки там окупанти. У мене бабця та батько там. Сестра приїде з Криму зробить їм картку, щоб був зв'язок", – розповів Євген в інтерв'ю "Профутбол Digital".

Нагадаємо, що 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст. Цього ж дня окупанти увійшли до Мелітополя Запорізької області.

34-річний Хачеріді відомий своїми виступами за київське "Динамо", грецький ПАОК та "Динамо-Брест" У складі збірної України захисник зіграв 51 матч, забивши три голи.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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