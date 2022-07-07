Легіонер "Шахтаря" прибув до Лондона на медогляд перед переходом до клубу АПЛ

Вінгер близький до переходу у "Фулхем".

Легіонер
Соломон покине "Шахтар"
© ФК Шахтер

Півзахисник донецького "Шахтаря" Манор Соломон прибув до Лондона, де пройде медичне обстеження перед підписанням контракту із "Фулхемом".

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, ізраїльського футболіста буде орендовано до літа наступного року.

Спочатку "Шахтар" був готовий продати гравця за сім мільйонів євро та клуби досягли угоди. Однак потім набули чинності нові правила ФІФА, які дають змогу легіонерам з УПЛ призупиняти контракти до літа наступного року через війну.

Таким чином, через рік Соломон повернеться до донецького клубу, але у хавбека залишиться лише півроку чинного контракту.

Манор Соломон виступає за "Шахтар" із 2019 року. Всього на його рахунку 106 матчів, 22 голи та 9 асистів за "гірників".


Данило Слесь, ZN.ua





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