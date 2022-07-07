"Ласкаво просимо до Попасної": український чемпіон світу з кікбоксингу розповів, як воював проти окупантів

Чемпіон світу з кікбоксингу Роман Щербатюк розповів, як боронив Україну від російських окупантів.

"У перший день все було хаотично. Потім почалися організаційні процеси, через три дні було вже дуже багато людей. За 3–4 дні тероборона була повністю укомплектована. Нам видали зброю і ми вирушили до Луганської області. Проти нас воювала добре підготовлена армія – вагнерівці, кадирівці, російські військові... Їхали до Попасної на БМП... Навколо вибухи, вогонь... Розумів, що ми реально їдемо до пекла... Коли побачив розбиті будинки, виникло відчуття, ніби все це якийсь сюр.

Коли дісталися місця висаджування, почалася паніка. Сержант Вишневецький навчив мене: "Якщо чуєш свист – лягай". Під час кожного свисту я падав на землю. Я ще не розумів, далеко це чи близько. Я падав, вставав із важким рюкзаком і продовжував йти. Нас зустріли хлопці, ми дійшли до місця дислокації. Потім наш командир говорить нам фразу, яку я запам'ятав на все життя: "Ласкаво просимо до Попасної"", – наводить слова Щербатюка "Українська правда" .

Зазначимо, що 7 липня у США розпочнуться одинадцяті Світові ігри, на які вирушить і Роман Щербатюк.

Світові ігри є своєрідною Олімпіадою для неолімпійських видів спорту.