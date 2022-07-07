Міжнародна федерація хокею відхилила апеляцію на усунення збірних із Росії та Білорусі

Дисциплінарна комісія не знайшла порушень у санкціях проти агресорів, інформує ZN.ua.

Міжнародна федерація хокею відхилила апеляцію на усунення збірних із Росії та Білорусі
IIHF продовжила усунення РФ та Білорусі
© IIHF

Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації хокею (IIHF) розглянула та відхилила апеляцію на усунення від змагань збірних із Росії та Білорусі.

Як повідомляє Inside the Games, країна-агресор та її партнер хотіли домогтися відміни безстрокового усунення збірних.

У IIHF дійшли висновку, що рішення про усунення було продиктовано безпековою політикою, а не було виключно санкцією на тлі військового вторгнення в Україну.

Комісія підтвердила правильність рішення відібрати у Росії чоловічий чемпіонат світу-2023 та юніорський ЧС-2023, а також не призначати офіційних осіб із РФ на офіційні змагання та не запрошувати їх на збори комітетів IIHF.

Нагадаємо, чемпіонат світу з хокею 2023 мав пройти в Санкт-Петербурзі. Турнір перенесли до фінського Тампере та латвійської Риги.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Українська бійчиня MMA пробилася до плейоф PFL, викинувши з боротьби росіянку: відеоУкраїнська бійчиня MMA пробилася до плейоф PFL, викинувши з боротьби росіянку: відео
Гол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперникаГол Ярмоленка у свої ворота у матчі Уельс - Україна переписано на суперника
Усик нагадав світові про те, що росія творить в Україні: "РФ руйнує мирні будинки"Усик нагадав світові про те, що росія творить в Україні: "РФ руйнує мирні будинки"
Українську футзалістку вигнали зі збірної через підтримку РосіїУкраїнську футзалістку вигнали зі збірної через підтримку Росії
Колишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому МелітополіКолишній футболіст збірної України розповів про життя в окупованому Мелітополі
Блок рекламы


Похожие новости
Міжнародна федерація лижних видів спорту продовжила усунення спортсменів із РФ та БілорусіМіжнародна федерація лижних видів спорту продовжила усунення спортсменів із РФ та Білорусі
Тимощук та ще один ексфутболіст збірної України зіграють у "матчі легенд" у РосіїТимощук та ще один ексфутболіст збірної України зіграють у "матчі легенд" у Росії
Міністри спорту понад 35 країн виступили за виключення Росії та Білорусі з міжнародного спортуМіністри спорту понад 35 країн виступили за виключення Росії та Білорусі з міжнародного спорту
Українську футзалістку вигнали зі збірної через підтримку РосіїУкраїнську футзалістку вигнали зі збірної через підтримку Росії
Міжнародні спортивні федерації вимагають виключення Росії та БілорусіМіжнародні спортивні федерації вимагають виключення Росії та Білорусі
Російська Федерація намагається вбити всіх нас - УсикРосійська Федерація намагається вбити всіх нас - Усик
Футболіст "Динамо" скупив усі прапорці Росії у Вірменії та викинув їх у смітникФутболіст "Динамо" скупив усі прапорці Росії у Вірменії та викинув їх у смітник
У Росії висловилися про реванш Усика та ДжошуаУ Росії висловилися про реванш Усика та Джошуа
Федерація дзюдо України відмовилася від усіх міжнародних турнірів через допуск росіянФедерація дзюдо України відмовилася від усіх міжнародних турнірів через допуск росіян
ФІФА на рік продовжила дозвіл іноземним футболістам в Україні та Росії призупиняти контрактиФІФА на рік продовжила дозвіл іноземним футболістам в Україні та Росії призупиняти контракти
Последние новости
Подгружаем последние новости