Міжнародна федерація хокею відхилила апеляцію на усунення збірних із Росії та Білорусі

Дисциплінарна комісія Міжнародної федерації хокею (IIHF) розглянула та відхилила апеляцію на усунення від змагань збірних із Росії та Білорусі.

Як повідомляє Inside the Games, країна-агресор та її партнер хотіли домогтися відміни безстрокового усунення збірних.

У IIHF дійшли висновку, що рішення про усунення було продиктовано безпековою політикою, а не було виключно санкцією на тлі військового вторгнення в Україну.

Комісія підтвердила правильність рішення відібрати у Росії чоловічий чемпіонат світу-2023 та юніорський ЧС-2023, а також не призначати офіційних осіб із РФ на офіційні змагання та не запрошувати їх на збори комітетів IIHF.

Нагадаємо, чемпіонат світу з хокею 2023 мав пройти в Санкт-Петербурзі. Турнір перенесли до фінського Тампере та латвійської Риги.