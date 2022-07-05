ПСЖ оголосив про відставку головного тренера

"Парі Сен-Жермен" відправив у відставку головного тренера Маурісіо Почеттіно, про що повідомила прес-служба французького клубу.

Весь тренерський штаб аргентинського фахівця звільнено разом із Почеттіно.

50-річний фахівець очолив ПСЖ у січні 2021 року. Під керівництвом тренера команда виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції.

У минулому розіграші Ліги чемпіонів парижани вийшли до 1/8 фіналу та програли мадридському "Реалу" (1:0, 1:3).

За інформацією французької преси, новим наставником ПСЖ стане колишній головний тренер "Ніцци" Крістоф Галтьє.