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2022-07-05
ПСЖ оголосив про відставку головного тренера
Маурісіо Почеттіно втратив роботу.
Почеттіно очолював ПСЖ із минулого року© PSG
"Парі Сен-Жермен" відправив у відставку головного тренера Маурісіо Почеттіно, про що
Весь тренерський штаб аргентинського фахівця звільнено разом із Почеттіно.
50-річний фахівець очолив ПСЖ у січні 2021 року. Під керівництвом тренера команда виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції.
У минулому розіграші Ліги чемпіонів парижани вийшли до 1/8 фіналу та програли мадридському "Реалу" (1:0, 1:3).
За інформацією французької преси, новим наставником ПСЖ стане колишній головний тренер "Ніцци" Крістоф Галтьє.
Данило Слесь, ZN.ua