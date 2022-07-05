ПСЖ оголосив про відставку головного тренера

Маурісіо Почеттіно втратив роботу.

ПСЖ оголосив про відставку головного тренера
Почеттіно очолював ПСЖ із минулого року
© PSG

"Парі Сен-Жермен" відправив у відставку головного тренера Маурісіо Почеттіно, про що повідомила прес-служба французького клубу.

Весь тренерський штаб аргентинського фахівця звільнено разом із Почеттіно.

50-річний фахівець очолив ПСЖ у січні 2021 року. Під керівництвом тренера команда виграла чемпіонат, Кубок та Суперкубок Франції.

У минулому розіграші Ліги чемпіонів парижани вийшли до 1/8 фіналу та програли мадридському "Реалу" (1:0, 1:3).

За інформацією французької преси, новим наставником ПСЖ стане колишній головний тренер "Ніцци" Крістоф Галтьє.


Данило Слесь, ZN.ua





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