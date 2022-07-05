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2022-07-05
Іспанський топ-клуб зробив пропозицію щодо футболіста "Динамо" та збірної України - ЗМІ
Віктор Циганков зацікавив "Севілью".
Іспанська "Севілья" зробила пропозицію щодо футболіста київського "Динамо" та збірної України Віктора Циганкова,
За інформацією джерела, іспанський клуб готовий заплатити за 24-річного футболіста суму близько 12,5 мільйонів євро і вже зробив таку пропозицію українському клубу.
При цьому портал Transfermarkt оцінює вінгера у 25 мільйонів.
Віктор Циганков минулого сезону провів за "Динамо" 25 матчів, забив 11 голів і зробив 4 результативні передачі у всіх турнірах.
Діюча угода футболіста збірної України з київським клубом розрахована до літа 2023 року.
Данило Слесь, ZN.ua