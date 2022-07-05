"Шахтар" може подати до суду на ФІФА через ситуацію з легіонерами
Донецький клуб незадоволений правилами, які запровадило керівництво світового футболу через війну в Україні, інформує
Донецький "Шахтар" може подати до суду на Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) через правило, яке дає змогу легіонерам УПЛ в односторонньому порядку зупиняти контракти з клубами без компенсації через військове вторгнення Росії.
Про це повідомив директор "гірників" Даріо Срна.
"Багато хто каже, що підтримує Україну, але не робить цього; наприклад, ФІФА не захищає український футбол та його гравців, як УЄФА. Ми, як клуби, шукаємо якийсь компроміс у цій складній ситуації, інакше ми безкоштовно втратимо багатьох футболістів, у яких ми вклали гроші.
ФІФА має розуміти, що зобов'язана захищати всіх гравців з України - це їхній обов'язок у цій війні. Ми маємо знайти компроміс, інакше це буде складно, і нам, можливо, доведеться звертатися до суду.
Ми боротимемося за наші клуби, тому що хочемо, щоб нас поважали - ми найкращий клуб у Східній Європі, і ми боротимемося за цей імідж та повагу до нас. Інші допомогли нам. Президент УЄФА Александер Чеферін допоміг нам вижити, але ФІФА цього не робить, і якщо вони цього не зроблять, ми подамо до суду", -