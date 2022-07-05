"Шахтар" може подати до суду на ФІФА через ситуацію з легіонерами

Донецький "Шахтар" може подати до суду на Міжнародну федерацію футболу (ФІФА) через правило, яке дає змогу легіонерам УПЛ в односторонньому порядку зупиняти контракти з клубами без компенсації через військове вторгнення Росії.

Про це повідомив директор "гірників" Даріо Срна.

"Багато хто каже, що підтримує Україну, але не робить цього; наприклад, ФІФА не захищає український футбол та його гравців, як УЄФА. Ми, як клуби, шукаємо якийсь компроміс у цій складній ситуації, інакше ми безкоштовно втратимо багатьох футболістів, у яких ми вклали гроші.

ФІФА має розуміти, що зобов'язана захищати всіх гравців з України - це їхній обов'язок у цій війні. Ми маємо знайти компроміс, інакше це буде складно, і нам, можливо, доведеться звертатися до суду.