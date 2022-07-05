Провідні українські тенісисти вимагають усунути віце-президента Федерації тенісу України

Спортсмени вважають, що Євген Зукін систематично перевищує свої повноваження, інформує ZN.ua.

Провідні українські тенісисти вимагають усунути віце-президента Федерації тенісу України
Українські тенісисти вимагають відставки Зукіна
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Українські тенісисти підписали листа з вимогою усунути з усіх посад віце-президента Федерації тенісу України Євгена Зукіна, повідомляє Tribuna.com.

Свій підпис поставили Еліна Світоліна, Сергій Стаховський, Марта Костюк, Леся Цуренко, Ілля Марченко, Катаріна Завацька, Людмила та Надія Кіченок. Звернення направлено до Міжнародної тенісної федерації та інших організацій.

"Протягом тривалого часу представники збірних команд України (жіноча та чоловіча) систематично зазнавали утисків та цькування з боку офіційних осіб Федерації тенісу України.

Віце-президент федерації Євген Зукін дозволяє собі спілкування у грубій та непристойній формі з гравцями збірної, не нехтуючи погрозами та шантажем. Систематично перевищує повноваження, на власний розсуд та симпатії визначаючи склад збірних команд. І це лише маленька частина всього неподобства та жаху, з яким стикаються гравці національної збірної.

Не бажаючи миритися з таким ставленням і станом речей, гравцями був складений та надісланий до компетентних органів лист з вимогою усунути Зукіна з усіх посад у тенісі, як українському, так і європейському.

В надії відновити довіру та репутацію Федерації тенісу України, група українських професійних тенісистів офіційно вимагає звільнити Євгена Зукіна з посад у Федерації тенісу України та комітеті ITF Кубка Девіса, з посади рефері ITF та з будь-яких інших посад у тенісному середовищі України та ITF”, - сказано у листі.


Данило Слесь, ZN.ua





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