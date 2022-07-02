Міністри спорту понад 35 країн виступили за виключення Росії та Білорусі з міжнародного спорту

Агресорам не місце у світовому спорті.

Міністри спорту понад 35 країн виступили за виключення Росії та Білорусі з міжнародного спорту
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Міністри спорту 35 країн підписали спільну заяву з вимогами призупинити членство Росії та Білорусі у спортивних організаціях, про це повідомив міністр спорту та туризму Польщі Каміл Бортнічук.

"Вимагаємо припинення членства російських та білоруських спортивних організацій у міжнародних федераціях, виключення представників цих країн із керівних органів міжнародних федерацій, а також позбавлення прав на трансляцію міжнародних спортивних подій у Росії", - заявив Бортничук.

Спільну декларацію про запровадження санкцій проти РФ та Білорусі у сфері спорту підписали 25 країн Євросоюзу, а також Велика Британія, Ліхтенштейн, Ісландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, Японія та Норвегія.

Зазначимо, що документ вирішили не підписувати Болгарія, Угорщина та Швейцарія.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього російський спорт почав поринати у повну ізоляцію. Практично не залишилося федерацій, які виключили росіян зі своїх змагань.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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