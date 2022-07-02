Відомий український тренер розповів, як тренуватиме футбольний клуб під час служби у ЗСУ

Новий головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб розповів про те, як поєднуватиме службу у ЗСУ та роботу у футбольному клубі.

"Був наказ про моє переведення. Ніхто мене не звільняв із лав ЗСУ, я не підписував контракт. Я сам повернувся дуже швидко і 27 лютого пішов по мобілізації. Мені дали можливість працювати з командою, довго розмовляли на цю тему. Я не міг зрозуміти, як це може бути тоді, коли йде війна.

Але люди переконали мене, що треба займатися своєю справою. Зараз є можливість займатися тренерською діяльністю, перебуваючи у ЗСУ. Якщо мені зателефонують і скажуть, що потрібно з'явитися за місцем моєї служби, то я маю відразу це зробити. Переодягнутися у свою військову форму і поїхати туди, де я приписаний", - повідомив Вернидуб.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Юрій Вернидуб очолив "Шериф". Команда під керівництвом українця стала першою в історії Молдови, яка вийшла у груповий етап Ліги чемпіонів, де обіграла "Реал" та "Шахтар". Також "Шериф" виграв чемпіонат Молдови.

Після початку військового вторгнення Росії Вернидуб повернувся до України та вступив до лав ЗСУ.

В Україні тренер працював у запорізькому "Металургу" та луганській "Зорі". Варто зазначити, що "Кривбас" піднявся з Першої ліги та зіграє у новому сезоні УПЛ.